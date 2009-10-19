Цена и качество белорусских медпрепаратов

То, что импортная таблетка лучше только потому, что она «made in...» – не более чем миф, маркетинговая политика или рекламный ход. Сегодня все чаще отдают предпочтение белорусским брендам.

Целебная история про то, как белорусы в свое счастье не поверили, пишется до сих пор. Ведь и сейчас многие не верят в то, что между «в 10 раз дешевле» и «в 10 раз хуже» здоровый знак равенства не поставишь.

– Хочу сказать, что это не больше чем досужий вымысел. Фармацевтическая субстанция, из которой делают препараты, сейчас не синтезируется каждым заводом, как некоторые представляют. Говорят «плохо очищенная», да никто ее не очищает. Ее просто-напросто закупают у известных производителей. К примеру, трихопол лучше метронидазола. Поляки не делают субстанцию трихопола самостоятельно, они ее покупают, и мы ее покупаем, причем у одного и того же производителя, и по одной и той же технологии делаем. Но наше стоит почти в 10 раз дешевле, – отмечает профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ, доктор медицинских наук Михаил Кевра.

Доказать белорусу, что не все то золото что «made in заграница» – задача номер один. Но есть и задача номер два: доказать, что золото такой же лечебной пробы находится и внутри упаковок с белорусскими лекарствами. Оказывается, отвечать на резонный вопрос, почему наше дешевле, если качество то же, стоит издалека.

– На сегодняшний день разработка одного лекарственного средства обходится компании в сумму больше одного миллиарда долларов США. Поэтому компании, вкладывая деньги в эти препараты, стараются их вернуть. Закладывая все эти затраты в стоимость, – рассказывает директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Алексей Сычев.

Годы уходящие на разработку, годы испытаний на животных и на людях, потом оформление. Оказывается, если говорят, что препарат создан в 2009, его разработкой, скорее всего, занялись еще в прошлом веке. Именно поэтому говорят специалисты, страна, в которой десять миллионов человек, просто не может себе позволить такой роскоши, как изобретение множества оригинальных лекарств. Так в прямом смысле на оздоровление нации может уйти весь бюджет.

Поэтому мы занимаемся тем, чем можем заниматься. Осваиваем выпуск оригинальных препаратов, срок патента на которые уже истек. Во всем мире их называют генерики или дженерики, т.е. воспроизведенные.

– Там меньший объем исследований проводится, не проводятся дорогостоящие клинические испытания на многих больных и добровольцах, поэтому этот процесс менее трудоемкий и более дешевый. Отсюда лекарственное средство получается более дешевое, – пояснила начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Реутская.

Для примера специалист Минздрава еще раз сравнит: вот наше лекарство для сердечников, а вот его французский коллега. Наше в два раза дешевле. Это при том, что аналоги, они на то и аналоги, чтобы быть друг на друга предельно похожими. А значит большая разница только в цене.

– Вот это замороженная сыворотка крови людей, которых проверяли. Берется оригинальный препарат (т.е. препарат производителя, который ее первый произвел) и наш препарат, потом дается двум группам пациентов, здоровым людям, участвуют студенты, – рассказал профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ, доктор медицинских наук Михаил Кевра.

Такой шифровкой и граф Дракула, наверное, не пользовался. Для чистоты эксперимента пробирки под номерами. Т.е. в какой из них кровь слилась с нашим препаратом, а в какой с «иностранцем» – не знает никто. Почти никто.

– Зашифрованные результаты хранятся в сейфе. И кроме меня ни один человек сюда не проникнет. А ключик у меня всегда с собой, – делится секретом Михаил Кевра.

Уже по итогам независимых исследований и составляются окончательные графики. Получается, на первый взгляд, кривая, которая на самом деле ровная. Для импортного препарата и для нашего.

Директор фармпредприятия вместе с коллегами каждый день ищет лекарство от лекарств зарубежных. В итоге только в этом году освоили 5 новых. Прорываться же на внутренний рынок говорят хоть и сложно, но можно. Результаты себя ждать не заставили: каждая вторая упаковка, которую сегодня покупает белорус – белорусская. А вообще наша доля на рынке продаж – почти 55%. В общем, с каждым годом фарминдустрия все здоровее.

– Вот, например, готовая продукция, которая хранится в упаковке. И по требованию GMP, несмотря на то, что она хранится в специально выделенной зоне, каждая транспортная единица имеет свою этикетку, и даже каждый пакет с лекарственным средством имеет такую же этикетку, – рассказали на фармпредприятии.

В чем суть прорыва на внутренний рынок – поясняют на самих фармацевтических предприятиях. Сегодня все они, только одни целиком, другие частично, получили сертификат качества международного образца. Система GMP – это, если проще, правила, по которым должны производиться лекарства. И своеобразная гарантия от государства – мол, на этом предприятии все как у всех. И это лучшее, что может быть.

На вопрос «подскажите что-нибудь от простуды» и не только теперь, наконец, могут подсказать патриотично. Перечень производимых у нас лекарств все шире, а цены все те же.

– Особенно в этом году мы заметили, что и ассортимент белорусских препаратов увеличился, и люди уже чаще начинают разговор с того, есть ли у вас таблетки отечественного производителя от головной боли, боли в суставах, – отмечает заведующая аптеки № 1 Минска Ирина Медведева.

Все-таки особо важная группа товаров и ограничивать цены – вполне естественно, говорят специалисты. Но ограничиваем мы на самом деле наценки: чем дороже препарат, тем меньше на него наценка. При чем неважно, чье это лекарство – наше или зарубежное. Но последнее все равно получается дороже. Все потому, что начальные расчетно-отпускные цены у зарубежных фармпроизводителей свои. И они гораздо выше, чем у белорусских.

– В Беларуси сам механизм лекарственного обеспечения является самым продвинутым, самым рациональным, самым прозрачным и самым социально направленным. Многие наши соседи еще 3-4 года назад, когда не было никакого кризиса, говорили о том, что цены на лекарственные препараты должны быть рыночными. Сегодня они изучают тот опыт, который есть у Беларуси, где есть ограничения наценок на лекарственные препараты от цены, – рассказал директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Алексей Сычев.

Верить в светлое будущее белорусской фарминдустрии наверное все-таки стоит. Ведь недавно наши лекарства стали покупать те же США, Великобритания и Германия. Правда в торговых отношениях «ты мне - я тебе» выбор все равно всегда останется за покупателем.