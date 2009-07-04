Недосыпание более опасно для женщин, чем для мужчин

К такому выводу пришли специалисты английских университетов Уоррика и Юниверсити Колледж.

Ученые выяснили, что недостаток ночного сна более опасен для женщин, нежели для мужчин: если представительница прекрасного пола спит менее 8 часов в сутки, создается угроза развития у нее заболевания сердца.

Выводы исследователей поставили точку в давнем споре о том, кому раньше вставать и делать завтрак — мужчине или женщине. Как выяснилось, первым утром вставать с постели должен представитель сильного пола.

Краткий ночной сон не приносит пользы ни мужчинам, ни женщинам. Однако для женского организма он может иметь разрушительные последствия. Как установили ученые, недосыпание ведет к увеличению в крови женщины высокоактивного протеина HS-CRP, который в ряде случаев способен вызывать сердечнососудистые заболевания.

Для мужчины недосыпание не столь опасно, хотя врачи и советуют спать не меньше 7-8 часов в сутки, передает БЕЛТА.