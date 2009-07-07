Комиссия ООН рекомендует быть осторожнее с кофе и картофелем фри

Некоторые из них вводят новые правила, другие представляют собой пересмотр старых требований.
Делегаты из 125 стран рекомендовали предотвращать образование опасного для здоровья акриламида при жарке разнообразных пищевых продуктов, в том числе картофеля фри.
Комиссия по Codex Alimentarius, являющаяся высшим международным органом по продовольственным стандартам, обсудила также нормы максимального содержания уровня меламина в продуктах питания. Есть доказательства, что он приводит к образованию камней в почках и к почечной недостаточности.
Среди новшеств — рекомендации по предотвращению образования в кофе охратоксина A, который является одной из причин раковых заболеваний, сообщает БЕЛТА.