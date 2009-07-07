Комиссия ООН рекомендует быть осторожнее с кофе и картофелем фри

Участники Комиссии по Codex Alimentarius, которая завершилась в Женеве, одобрили около 30 нормативных стандартов и рекомендаций по повышению безопасности и качества продуктов питания.

Некоторые из них вводят новые правила, другие представляют собой пересмотр старых требований.

Делегаты из 125 стран рекомендовали предотвращать образование опасного для здоровья акриламида при жарке разнообразных пищевых продуктов, в том числе картофеля фри.

Комиссия по Codex Alimentarius, являющаяся высшим международным органом по продовольственным стандартам, обсудила также нормы максимального содержания уровня меламина в продуктах питания. Есть доказательства, что он приводит к образованию камней в почках и к почечной недостаточности.

Среди новшеств — рекомендации по предотвращению образования в кофе охратоксина A, который является одной из причин раковых заболеваний, сообщает БЕЛТА.