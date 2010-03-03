Псориаз. Лечение и профилактика

Зимне-весенний период — время обострения такого заболевания кожи, как псориаз.

ПРИЧИНЫ И СИМПТОМЫ ПСОРИАЗА

Николай Хилькевич, заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук:

Псориаз является хроническим заболеванием кожи. Для него характерны периоды длительного благополучия и обострения. При псориазе на коже появляются узелковые высыпания, которые склонны к периферическому росту, разрастанию до больших бляшек. Они округлые, розового цвета. Поверхность таких высыпаний шелушится. Наиболее часто узелки высыпают на волосистой части головы, локтях, коленях, а также на туловище. Могут поражаться обширные участки кожи вплоть до тотального поражения. Народное название этого заболевания — чешуйчатый лишай.

Псориаз поражает как мужчин, так и женщин и развивается преимущественно в молодом возрасте. Данное заболевание развивается у женщин в 17-18 лет, у мужчин — в 20-22 года. Однако псориаз может выявляться также у грудных детей и глубоких стариков.

Заболеваемость псориазом связана с географическим положением. Беларусь располагается в умеренном климатическом поясе, а псориаз как раз очень актуален для людей с европейским типом кожи. Чем дальше на юг, чем ближе к экватору, тем заболеваемость ниже.

Если человек имеет наследственную предрасположенность к псориазу, то это не значит, что заболевание обязательно разовьется. Спровоцировать развитие заболевания могут решающие факторы — стрессы , инфекционные заболевания, злоупотребление алкоголем , а также некоторые другие обстоятельства.

Светлана Тарасевич, заведующая дерматологическим отделением:

Мы всегда пытаемся выявить наследственный фактор. Спрашиваем у пациента, кто болел псориазом в родне.

Ирина Пастухова, заведующая кабинетом медицинской реабилитации:

У подростков заболевание псориазом вообще вызывает шок, поскольку они, как правило, ничего не знают об этом недуге.

Окружающие больных псориазом людей нередко боятся, что могут заразиться, хотя опасения эти абсолютно беспочвенны. Но самое главное — высыпания на коже порождают у пациентов массу эстетических комплексов.

Светлана Тарасевич:

Социальная проблема человека, больного псориазом, — научиться жить с этим заболеванием. Впервые возникший псориаз лучше всегда попробовать пролечить.

Николай Хилькевич:

Иногда встречаются очень тяжелые формы псориаза, когда болезнь поражает весь кожный покров. Здесь налицо нарушение барьерной функции кожи. В этом случае могут начаться серьезные осложнения. У 8% больных помимо кожи поражается опорно-двигательный аппарат.

У человека могут поразиться также и суставы — это псориатическая артропатия. Опасность данного проявления в том, что болезнь может повлиять на трудоспособность человека, довести вплоть до инвалидности.

Светлана Тарасевич:

Существует две формы псориаза — летняя и зимняя. Чаще всего наши больные страдают зимней формой. Летом обострения у них наблюдаются реже — за счет действия солнечных лучей.

Николай Хилькевич:

Солнечные ванны смягчают течение псориаза, поэтому больным рекомендуется выезжать на море в южные регионы.

Летняя форма встречается реже. Она более характерна для светлокожих, природных блондинов и рыжеволосых. Для них солнце является опасным, поэтому им нужно беречься от солнца.

ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА

Независимо от того, зимняя форма псориаза у больного или летняя, недуг в стадии обострения требует специализированного лечения. В наиболее тяжелых случаях это лечение проводится в стационаре.

Светлана Тарасевич, заведующая дерматологическим отделением:

Лечение направлено на то, чтобы снять признаки обострения болезни — шелушение, инфильтрации. Благодаря лечению, бляшки уплощаются — превращаются в очаги гиперпигментаци, или депигментации.

К лечению каждого пациента с псориазом врачи подходят индивидуально. Как правило, проводится комплексное воздействие, при котором сочетаются медикаментозная терапия и местное лечение.

Светлана Тарасевич:

В основном, применяется курс витаминотерапии, а также противоаллергических препаратов. Используются кератолитические мази, снимающие обильное шелушение и инфильтрацию. Наиболее распространенным препаратом для лечения псориазом является салициловая мазь. Однако она не заменит гормональные мази, используемые в косметических целях. В последующем применяются препараты, содержащие деготь и солидол — для восстановления кожного покрова.

Николай Хилькевич:

Альтернативное направление лечения — использование препаратов, улучшающих процессы кератизизации. Эти препараты созданы на основе витамина А и называются ароматическими ретиноидами. Лечение в этом случае является очень эффективным — после него наступает стойкая ремиссия. Однако здесь могут возникать серьезные осложнения, поэтому пациенты предварительно должны очень тщательно обследоваться. К примеру, эти препараты категорически запрещается применять беременным женщинам. К тому же, ароматические ретиноиды являются очень дорогие.

Учитывая, что псориаз — заболевание стрессозависимое, в его лечении используются также препараты для нормализации работы нервной системы. В случаях средней и высокой тяжести недуга врачи также прибегают к иммунокоррекции с помощью иммунодепрессантов.

Ирина Пастухова:

Один из наиболее часто используемых методов лечения псориаза (я имею в виду физиотерапевтическое лечение) — транскутарная лазеротерапия. Она способствует очищению организма изнутри, связывает свободные радикалы, иммунные комплексы — в результате болезнь протекает быстрее.

Николай Хилькевич:

При физиотерапевтическим лечении псориаза чаще всего используется светолечение. Наиболее простой вариант — применение ультрафиолетового излучения с помощью УФ-ламп. Для правильного лечения очень важно правильно определить биодозу процедуры, то есть дозу, которая вызывает эритему.

Сейчас очень многие люди, в том числе и больные псориазом, злоупотребляют солярием. За рубежом солярии уже давно запрещены. Тем не менее, в Беларуси они по-прежнему широко распространены. Очень часто после посещения солярия больные приходят к нам с обострением.

В отличие от солярия, при УФО происходит воздействие на конкретные зоны кожи.

Ирина Пастухова:

Время воздействия кварцевой лампы — от 30 секунд с постепенным увеличением продолжительности облучения. Общее количество сеансов — от 15 до 40, в зависимости от стадии псориаза. Если у пациента проявление псориаза распространено, применяется общее облучение, если местно — ограниченное.

В физиотерапии псориаза используются и различные виды светолечения. К примеру, поляризованный свет проникает в клетки кожи, улучшает ее питание, снимает воспаление.

Ирина Пастухова:

Есть такая особая форма заболевания, как себорейный псориаз. В этом случае мы облучаем лицо — себорейную зону.

Позитивно на состояние кожи больных псориазом влияет и бальнеолечение с применением грязей, радоновых, сероводородных, соляных и фитованн.

Ирина Пастухова, заведующая кабинетом медицинской реабилитации:

В лечении псориаза могут использоваться ванны с оксидатом торфа. Этот метод с успехом можно применять дома. Оксидат торфа содержит очень много активных веществ — азотистые основания, белковые фракции, полисахариды, оказывающие противомикробное, заживляющее, противовоспалительное и общеукрепляющее действия.

Также можно делать ванны с морской солью, различными травами, в частности с чередой, пустырником, ромашкой.

В среднем курс комплексного лечения псориаза в стационаре длится около двух недель. Затем больным может быть показан Санаторно-курортный отдых или амбулаторное долечивание.

ПРОФИЛАКТИКА ПСОРИАЗА

О как таковой профилактике псориаза говорить трудно, ведь это по большей части наследственная болезнь. При первых же симптомах болезни необходимо обратиться к дерматологу, чтобы предотвратить прогрессирование процесса. Обострения псориаза напрямую связаны со стрессами . Поэтому эмоциональные потрясения в жизни пациентов должны быть сведены к минимуму. Отрицательные эмоции являются фактором обострения.

Ирина Пастухова:

По моим наблюдения, псориаз чаще обостряется у людей, которые негативно воспринимают различные жизненные ситуации и берут на себя большую ответственность за решение проблем.

Больным псориазом следует остерегаться и таких провокаторов обострений, как простудные и инфекционные заболевания.

Николай Хилькевич:

В холодное время года следует остерегаться ОРВИ, избегать переохлаждений. При наличии хронических очагов инфекции — кариеса, тонзиллита, патологии желудочно-кишечного тракта.

Некоторые ученые считают псориаз болезнью, связанной с нарушением холестеринового обмена в организме. Поэтому в рекомендациях по питанию пациентов с псориазом часто упоминаются ограничение животных жиров и углеводов.

Николай Хилькевич:

У больных псориазом зачастую наблюдается холестериновый диатез. Поэтому им не рекомендуется потреблять большое количество животных жиров, то есть жирную пищу. В период обострения болезни не следует потреблять острые, маринованные, консервированные продукты. Кожные болезни очень не любят сладости.

Ирина Пастухова:

У больных псориазом часто наблюдается патология печени и желчного пузыря. Конечно, больные должны придерживаться соответствующей диеты. При гастрите, язвенной болезни пациент также должен ограничить потребление определенных продуктов.

Отказ от курения и злоупотребления алкоголем — еще один важный момент в профилактике обострений псориаза.