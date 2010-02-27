Лже-дантист лечил зубы при помощи пластилина и напильника

В Могилеве рассматривают дело стоматолога, который практиковал по поддельным документам. Его клиентов не смущала ни врачебная практика на дому, ни оригинальность выбранных инструментов.

А среди них – обычный пластилин и даже напильник. Разумеется, после таких неординарных методов у пациентов проблем с зубами становилось больше, а самих зубов – меньше.

Этот случай могилевские правоохранители уже назвали беспрецедентным. Говорят, хорошо, что лже-дантиста удалось задержать в самом начале его криминальной деятельности. Ведь стоматология – не самое простое направление в медицине, которое требует не только соответствующего образования, но и практики. Ни того не другого у мошенника не было.

Давать клятву Гиппократа преступнику не пришлось. Диплом врача-стоматолога, он купил в одном из подземных переходов Санкт-Петербурга. Стоматологический кабинет оборудовал у себя в квартире: купил офисное кресло для пациентов и некоторые препараты. После этого по городу расклеил объявления о том, что «квалифицированный врач» поможет решить все проблемы с зубами. Однако, как оказалось, после оказания таких медуслуг проблем становилось еще больше.

Владимир Подляцкий, потерпевший:

– Для того чтобы изъять инородное тело, а так его квалифицировали врачи областной стоматологии, мне пришлось удалить все зубы. Потому, что эту сплошную челюсть, которую он мне сделал в виде насадки, невозможно было раздолбить по частям. Она состояла из клея.

Еще одному клиенту врача-самоучки повезло куда больше. Он лишился только одного зуба. Дантист уверял: это удаление – необходимая процедура в его новом современном методе лечения. Методику стоматологических клиник зубной гуру не признавал.

Валерий Коробочкин, свидетель:

– Спрашиваю, а у вас как, бормашина там, или что? Нет. Сказал, что походил по нашим поликлиникам, посмотрел, у нас каменный век. Сказал, что от бормашины зубы портятся.

В своей современной методике псевдоврач использовал далеко не стандартные инструменты и материалы. Среди них были обычный пластилин, и даже напильник. Мошенник и сейчас считает себя врачом по призванию.

Николай Осинский, обвиняемый:

– Это призвание, скорее всего, а не познания. Как художник имеет способности к искусству, так и у меня к медицине.

С таким случаем, признаются в прокуратуре, столкнулись впервые. Больше оперативников удивила даже не наглость шарлатана, а людская доверчивость. Судьбу же самого лже-дантиста решит суд.

Вячеслав Комисаренко, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Могилев.