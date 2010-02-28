Барак Обама прошел свой первый медосмотр в качестве главы государства

Белый дом пообещал в течение дня распространить официальное заявление о результатах обследования, которое президенты должны проходить раз в год.

Врачи остались довольны состоянием здоровья главнокомандующего вооруженными силами страны, и Обама появится у них лишь в августе 2011 года, когда ему исполнится 50 лет.

В Национальный медицинский центр ВМС США в Бетесде (пригород Вашингтона) 48-летний глава администрации прилетел в 7 часов утра на вертолете. Обследование продолжалось примерно полтора часа. Ряд анализов он сдал ранее.

Когда президент вышел из здания клиники, журналисты поинтересовались, как прошел медосмотр. – Все замечательно, – ответил он.

Обама, перебравшись в январе прошлого года в Белый дом, старается выкраивать время для занятий спортом – совершает пробежки, посещает тренажерный зал, играет по выходным в баскетбол и гольф. Теннисный корт президентской резиденции был даже переделан под баскетбольную площадку, что обошлось в 5 тысяч долларов, пишет NEWSru.com.