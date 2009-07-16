Пересчет денег полезен для психики

Американские психологи доказали, что пересчет денег (причем не обязательно собственных) помогает поднять настроение.

При этом размышления о совершенных тратах настроение ухудшают. Свои результаты специалисты представили в статье, опубликованной в журнале Psychological Science, а краткое изложение работы доступно на сайте американской Ассоциации психологических наук.

В рамках нового исследования ученых интересовал вопрос, насколько символическая сила денег способна влиять на самочувствие людей. Для этого психологи разделили добровольцев, участвующих в эксперименте, на две группы: одной дали руками пересчитать стопку из 80 простых белых бумажек, а другой — пачку из 80 100-долларовых банкнот. Важной деталью является то, что деньги участникам не принадлежали.

Затем испытуемых подвергали нескольким испытаниям. Сначала участники теста играли в игру, с тремя компьютерными партнерами, думая, что это живые люди. Во время игры участники передавали друг другу мяч. При этом в некоторых случаях участники эксперимента были исключены из игры остальных трех. Это приводило к возникновению раздражения у испытуемых, уровень которого оценивался специалистами. В результате ученые выяснили, что люди, считавшие ранее деньги, оказались более устойчивыми к стрессу.

Во время второго испытания участникам предлагалось опустить руку в достаточно горячую воду и продержать ее там 30 секунд. В результате, для людей, ранее пересчитавших 8000 долларов, вода казалась менее горячей, чем для людей, которые считали бумажки. Кроме этого первые демонстрировали меньший уровень восприятия боли и охотнее шли на испытание.

После этих экспериментов ученые взяли еще две группы испытуемых и попросили участников первой записать свои расходы за прошедший месяц, а участников второй — погоду, которая была в этот же период. После этого обе группы подвергались тем же испытаниям с шаром и водой. В этом случае выяснилось, что более устойчивыми к стрессу и боли оказалась группа, которая вспоминала погоду, а не свои расходы.

По словам исследователей, новые результаты указывают на то, что деньги для многих людей имеют символическую силу, способную оказывать серьезное влияние на психику. В дальнейшем специалисты планируют продолжить исследования этой силы и ее проявлений.

Lenta.ru