ВОЗ: Большинство заболевших пандемическим гриппом выздоравливают через неделю даже без медикаментозного лечения

14-16 октября ВОЗ провела трехдневное совещание в штаб-квартире Панамериканской организации здравоохранения в Вашингтоне с целью сбора информации о клинических признаках и ведении пациентов с пандемическим гриппом.

Около 100 врачей, ученых и специалистов здравоохранения из Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Океании представили полученные данные и накопленный опыт. Участники совещания подтвердили, что у подавляющего большинства людей во всем мире болезнь протекает в виде гриппоподобного заболевания без осложнений при полном выздоровлении через неделю даже без медикаментозного лечения, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Однако в настоящее время внимание сосредоточено на клиническом течении болезни у небольших подгрупп пациентов, у которых быстро развивается очень тяжелая прогрессирующая пневмония, и на ведении таких пациентов. У этих пациентов тяжелая пневмония часто связана с развитием недостаточности других органов или заметным ухудшением сопутствующих астмы или хронической обструктивной болезни легких.

В тяжелых случаях заболевания наиболее распространена первичная вирусная пневмония, которая часто приводит к смертельному исходу. В 30% случаев со смертельным исходом были диагностированы вторичные бактериальные инфекции. Самыми распространенными причинами смерти были дыхательная недостаточность и рефракторный шок.

Во время совещания были представлены детальные исследования патологии в тяжелых случаях заболевания. Эти данные подтверждают способность нового вируса H1N1 непосредственно вызывать тяжелую пневмонию. Участники совещания, которые вели таких пациентов, согласились с тем, что клиническая картина в тяжелых случаях заболевания разительно отличается от клинической картины, наблюдаемой во время эпидемий сезонного гриппа. Известно, что люди с определенными состояниями здоровья, включая беременность, подвергаются повышенному риску, однако многие тяжелые случаи заболевания происходят среди ранее здоровых молодых людей. Факторы, повышающие риск развития тяжелой болезни у таких пациентов, на сегодняшний день непонятны, несмотря на проводимые научные исследования.

В тяжелых случаях заболевания ухудшение состояния пациентов происходит обычно через 3-5 дней после появления симптомов заболевания. Ухудшение состояния идет быстрыми темпами — у многих пациентов в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая их немедленного помещения в палату интенсивной терапии. Большинству госпитализированных пациентов требуется немедленная респираторная поддержка с механической вентиляцией. Однако некоторые пациенты не реагируют надлежащим образом на стандартные методы вспомогательной вентиляции легких, что затрудняет дальнейшее лечение. Однако, факты говорят, что быстро начатое лечение противовирусными препаратами, осельтамивиром и занамивиром, способствует облегчению степени тяжести болезни и повышению вероятности выживания.

Фактические данные свидетельствуют о том, что помимо пневмонии, непосредственно вызываемой репликацией вируса, пневмония, вызываемая сопутствующей бактериальной инфекцией, также может усугублять тяжелую, быстро прогрессирующую болезнь.

Участники совещания согласились с тем, что самый высокий риск развития тяжелой или смертельной болезни угрожает трем группам: беременным женщинам, особенно во время третьего триместра беременности, детям в возрасте до двух лет и людям с хроническими болезнями легких, включая астму. Риск развития тяжелой болезни у детей могут повысить неврологические расстройства.

Несмотря на плохое понимание на сегодняшний день точной роли ожирения, оно в значительной мере присутствует в тяжелых и смертельных случаях заболевания. Особенно это касается патологического ожирения. Ожирение не считалось фактором риска ни во время прошлых пандемий, ни во время сезонного гриппа.

ВОЗ и ее партнеры обеспечивают техническое руководство и практическую поддержку развивающимся странам для лучшего выявления и лечения заболеваний, вызываемых пандемическим вирусом. Быстрыми темпами ведется составление рекомендаций по оказанию медицинской помощи пациентам в условиях ограниченных ресурсов.