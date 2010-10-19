Медики Беларуси зафиксировали первый в этом сезоне случай заболевания гриппом

Резкий перепад температур с 40 наполовину меньше, затем дожди и первые морозы. Вот и результат.
В поликлинике пациентов не сказать, что много, но и не мало. Справляются.
Легкий подъем заболеваний был три недели назад. Диагноз, в основном, – ОРЗ. Грипп – скорее исключение.
Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Преобладают негриппозные вирусы, это порядка 60%. Выявляются единичные случаи вируса гриппа В и гриппа Н3. Сезонные вирусы, которые всегда циркулируют. Пандемический вирус N1H1 пока не выявляется, но говорить о том, что он не циркулирует у нас, мы не можем. Вирус уже укоренился во многих странах и в Республике Беларусь. И он будет продолжать циркулировать как сезонный вирус.
По прогнозам медиков эпидемия будет в конце этого года, начале следующего. Но «готовь сани летом!». Вот и медики заранее решили вооружиться. Минздрав рекомендовал аптекам с ноября максимально продлить рабочий день. А при необходимости организовать работу ночью и в выходные дни. Фармацевты так же увеличат запасы на складах лекарственных препаратов.
Да и никто не отменял профилактическое лекарство всех времен и народов. Море положительных эмоций и, конечно же, чеснок. Вкусно и полезно.
Своевременная профилактика и подготовка. И тогда уже точно никто не сможет пополнить кошелек за счет неоправданного ажиотажного спроса. Ведь благодаря ему в прошлом году оксолинкой пользовались как кремом для тела. А арбитол ели как конфеты.
Анастасия Корниенко, Игорь Пучков, телекомпания СТВ