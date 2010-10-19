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Спортивный конкурс собрал воспитанников спецшкол и интернатов на велодроме «Минск-Арены»

19 октября 2010 17:30
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180 детей с ограниченными возможностями вышли на соревновательный старт.

За статус победителя   команды из каждого района Минска боролись в конкурсах по развитию двигательной активности: преодолевали беговые дистанции, перешагивали через препятствия, проявляли  сообразительность в  ребусах. Марафон  здоровья поддержали  и параолимпийские чемпионы.     

Людмила Волчек, параолимпийская трёхкратная чемпионка по лыжным гонкам, серебряный призёр параолимпийских игр в Пекине по академической гребле:
Мне хотел бы в это вверить, чтобы на моём примере ребята подтягивались, тренировались и как-то дальше продолжали жить.

Евгения Шимко, заместитель директора минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
У каждого такого ребенка талант в том, что они добиваются результатов в пределах своих возможностей. Это не каждому дано. Для них это праздник – это радость.

Фото. Спортивный конкурс «Все вместе»
# Здоровье

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