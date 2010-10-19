Спортивный конкурс собрал воспитанников спецшкол и интернатов на велодроме «Минск-Арены»

180 детей с ограниченными возможностями вышли на соревновательный старт.

За статус победителя команды из каждого района Минска боролись в конкурсах по развитию двигательной активности: преодолевали беговые дистанции, перешагивали через препятствия, проявляли сообразительность в ребусах. Марафон здоровья поддержали и параолимпийские чемпионы.

Людмила Волчек, параолимпийская трёхкратная чемпионка по лыжным гонкам, серебряный призёр параолимпийских игр в Пекине по академической гребле:

Мне хотел бы в это вверить, чтобы на моём примере ребята подтягивались, тренировались и как-то дальше продолжали жить.

Евгения Шимко, заместитель директора минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

У каждого такого ребенка талант в том, что они добиваются результатов в пределах своих возможностей. Это не каждому дано. Для них это праздник – это радость.