Массаж лица Асахи и древнеславянский массаж живота

Массаж лица Асахи начинается с очищения кожи. Затем на лицо наносится витаминно-минеральный комплекс, увлажняющий крем и массажное масло.

На родине, в Японии, эту методику называют «Утреннее солнце» или Цоган-массаж, что означает «Создание лица». И действительно, Асахи настолько эффективен, что лицо после нескольких процедур буквально расцветает.

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:

Японский массаж лица Асахи – это косметический лимфодренажный массаж. Техника специфическая, авторская, используется для омоложения лица. Уходят отеки, кожа подтягивается, возвращается овал лица.

Асахи не требует болевого воздействия, все движения пальцев по коже происходят плавно, в особой последовательности и по определенным направлениям. Однако этот массаж не был бы японским, если бы не использовал возможности достаточно уверенного воздействия на биологические точки, расположенные на лице.

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:

Обязательно надо воздействовать на биологически активные точки и не забывать, что Асахи – это японский массаж. Как в Китае, так и в Японии существуют медицины, основанные на биологически активных точках. Эти знания используются в массаже.

Массаж Асахи, включающий в себя приемы мануальной техники ускоряет вывод токсинов, улучшает питание тканей, оказывает благоприятное воздействие на кожу, сосуды и мышцы лица, разглаживает мелкие морщинки и предупреждает появление новых. Асахи успешно борется с отеками, дряблостью кожи и вторым подбородком, сообщили в программе «Большой завтрак».

Техника массажа доступна не только профессионалам. Освоив необходимые пассы, проводить такую приятную процедуру вы сможете и дома, самостоятельно.

Противопоказаний для сеансов Асахи немного: это болезни кожи лица, проблемы с лимфатической системой и ЛОР-заболевания.

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:

Массаж лица Асахи предполагает курсовое лечение, косметологическое, и домашнюю работу, которую пациент вполне может самостоятельно выполнять дома. Ежедневно, в течение 5 минут. Это не доставляет никаких хлопот, а продляет эффект.

Главное же, японский массаж лица Асахи – это невероятно приятно. Чего не скажешь о древнеславянском висцеральном массаже. Однако эти манипуляции призваны подарить не столько удовольствие, сколько здоровье.

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:

Висцеральный массаж сам по себе не нов – это старославянский массаж, имеет свои далекие корни. В старину называли его еще «правка живота». Он до сих пор используется общинами старообрядцев, которым надо как-то приводить свое здоровье в порядок. Но они оторваны от цивилизации, и нет доступа к лечению.

«Правка живота» подразумевает манипуляции с внутренними органами в животе с целью улучшения кровообращения, чтобы убрать застойные явления, напряжение.

Записываться на такой массаж необходимо после обследования и консультации врача. Ну, и доверять свой живот для таких манипуляций тоже можно лишь специалисту, в профессионализме которого вы уверены.