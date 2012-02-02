В РНПЦ «Кардиология» установили уникальное оборудование для оказания помощи сложным пациентам

Такая система иммуноадсорбции есть в единичных клиниках мира. В Беларуси данная методика используется впервые.



Ультрасовременный аппарат можно широко использовать не только в кардиологии. Он незаменим и в трансплантологии, когда речь идет о рисках отторжения пересаженных органов. Его также можно задействовать при заболеваниях кровеносной системы и суставов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Лиана Шестакова, заведующая отделением экстракорпорального кровообращения РНПЦ «Кардиология»:

С помощью этой методики мы восстанавливаем нормальное состояние организма либо готовим пациента к пересадке, либо, возможно, нам удастся достичь того состояния, что пересадка будет отложена на определенное время. Качество жизни пациента существенно улучается.