В Беларуси ежегодно у 300 детей выявляют онкологические заболевания

Жители Беларуси 3 февраля смогли получить консультацию специалистов по вопросам детской онкологии. Прямую телефонную линию медики провели накануне Всемирного дня борьбы против рака.

В Беларуси ежегодно эту болезнь выявляют у 300 детей. Все они, как правило, проходят курс лечения и реабилитации. Последние 10 лет наша страна постоянно входит в десятку европейских государств, где лечение онкологии у маленьких пациентов ведется наиболее успешно.

Благодаря суперкомпьютерам диагностика стала точнее. Освоены новые технологии. Сейчас на территории РНПЦ онкологии и медрадиологии идет подготовка к строительству молекулярно-генетической лаборатории – одной из первых на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Мавричев, заместитель главного врача РНПЦ онкологии и медицинской радиологии:

Сегодня в Центре мы можем проводить практически все исследования, современно и высокотехнологично. У нас быстро развивается молекулярно-генетическая диагностика. Это дает то, что не только этими методами можно определять структуру опухоли, но можно и индивидуализировать лечение. То есть каждому, конкретному пациенту можно подобрать соответствующую медикаментозную терапию.