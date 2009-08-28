Купание в Беларуси запрещено в 72 местах

В купальный сезон кратность бактериологического исследования воды из водоемов в местах массового отдыха увеличивается в среднем до 1 раза в неделю.

По-прежнему закрыто для купания 16 зон отдыха в Брестской области. Здесь в список неблагополучных зон для купания попали озеро Светиловское Барановичского района, река Щара деревни Дарево и зона отдыха оздоровительного лагеря «Чайка», а также река Ведьма в Ляховичах, озеро Сятье деревни Велемичи Столинского района, городской пляж на реке Мухавец в Кобрине и Бресте, зона отдыха санаториев «Надзея» и «Буг», озеро Визжар в Жабинковском районе. Помимо этого, купание запрещено в зоне отдыха реки Лесная в Каменце, на водоемах Катера, Шестакова в Каменецком районе, на озере Лясковичское в Ивановском районе, в зоне отдыха озера Гать ГЛХУ «Барановичский лесхоз».

Постановления о запрете купания санэпидслужба вынесла и в Витебской области. В частности, на реке Западная Двина (за исключением зоны отдыха парка Мазурино Витебска), на реках Лучеса и Витьба в Витебске, на озерах Шаты, Суя и Яново в Полоцком районе, в зоне отдыха детского оздоровительного лагеря «Чайка», на реке Днепр в Орше и озере Щетинка в Оршанском районе.

Меньше всего зон закрыто для купания в Гомельской области: зона отдыха пляжа ЦОР в Жлобинском районе и река Припять в Турове. На Могилевщине в черный список попали три водоема: река Бася Чаусского района, река Днепр Могилевского района, зона отдыха в районе центрального пляжа и пляжа «6-й микрорайон» на реке Березина в Бобруйске.

В Гродненской области купаться небезопасно в прудах деревнь Луцковляны и Суховляны Гродненского района, в реке Неман на центральном пляже и пляже Имени XXII партсъезда в Гродно, на озере Юбилейное в Гродно, а также в пруду деревни Коробчицы, в озере Молочное деревни Поречье Гродненского района и озере Кань-Белое в Озерах.

По-прежнему больше всего закрыто для купания зон в Минской области. Здесь санэпидслужба запретила купаться в 32 местах отдыха. Это Петровичское водохранилище, озера у деревень Новоселки, Слобода, Мстиж и Холхолица, зона отдыха «Дубки» в Борисовском районе, зона отдыха в Борисове, Дубровское водохранилище в Смолевичском районе, река Случь, зона отдыха на реке Неман (пляж ТОК «Высокий берег» в деревне Николаевщина Столбцовского района), три зоны отдыха на реке Березина, зоны отдыха «Пески», «Брилевское поле» в Борисовском районе, зона отдыха «Желтый Берег», зона отдыха на реке Волмянка в Воложинском районе, Воложинское водохранилище, а также две зоны отдыха в Любане, Солигорское водохранилище, водохранилище Левки в Стародорожском районе, озера в деревнях Новая и Горки, река Неман в деревнях Жуков Борок и Николаевщина Столбцовского района, водоем в Квасыничах Слуцкого района, озеро в Плещеницах Логойского района, река Гайна в Логойске, водоем в районе ПРУП «Старобинский ТБЗ», зоны отдыха о/л «Зеленый Бор» на реке Случь Солигорского района и в Старобине.

В Минске та же участь постигла водохранилище Цна, пляжи № 6, 7, 8 водохранилища Дрозды, пляж №1 Заславского водохранилища, зону отдыха «Птичь», пляжи № 4, 5, 6, 7 водохранилища Вяча, сообщает БЕЛТА.