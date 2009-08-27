В Санкт-Петербурге начинаются испытания вакцины от «свиного гриппа» на добровольцах

Добровольцев еще продолжают отбирать для научного эксперимента из числа молодых здоровых людей от 18 до 45 лет.

Говорят, что каждый участник испытаний получит по пять тысяч российских рублей — это примерно 180 долларов. А сам эксперимент начнется после 7 сентября. Ранее вакцину испытали на животных, и результаты внушили специалистам определенный оптимизм.

Для того чтобы опыты прошли успешно, НИИ гриппа в Санкт–Петербурге передал экспериментальные образцы вакцин против «свиного гриппа» на те российские предприятия в Петербурге, Иркутске и Уфе, где к началу испытаний должны произвести опытные партии вакцин.

Очередная сезонная эпидемия гриппа в России прогнозируется к концу этого года. Но никто не знает, будет ли это простой грипп либо в игру вступит новый вирус A/H1N1. В любом случае российские специалисты намерены встретить возможные угрозы во всеоружии: за последние месяцы этого года и в I квартале 2010–го будет произведено 40 млн. доз вакцины против «свиного гриппа». Но прежде чем наладить производство, нужны клинические испытания, которые дадут ответы на все вопросы медиков о том, как поведет себя противоядие: достаточно ли одной инъекции для выработки антител или потребуются дополнительные.

Ранее в НИИ гриппа была разработана вакцина против другой опасной разновидности вируса гриппа — так называемого «птичьего». Российская вакцина, как это принято во всем мире, проходила клинические испытания на добровольцах. Разработка вакцин против штаммов–возбудителей сезонных эпидемий гриппа, состав которых меняется каждый год, обычно занимает не менее шести месяцев. Однако вакцину от гриппа Н1N1 было решено подготовить в два раза быстрее: «свиной грипп» намного коварнее привычных штаммов и способен, если его не остановить массовой вакцинацией граждан, из эпидемии перерасти в пандемию, как это было в начале прошлого века с гриппом, вошедшим в историю, как испанка, пишет «СБ. Беларусь сегодня».