Клещи атакуют!

В Минске в нынешнем году зарегистрировано 39 случаев заболевания Лайм-боррелиозом.

Из 1.073 граждан, обратившихся к врачам, только в мае от укусов насекомых пострадали почти 900 человек. В основном, люди страдали от укусов во время отдыха за городом. Из почти шестисот исследованных насекомых, пять оказались инфицированы возбудителем Лайм-боррелиоза.

15 очагов их обитания выявлены на территории Минска и пригородных зон отдыха. В связи с необычно теплой весной клещи активизировались в нынешнем году на месяц раньше, чем в предыдущие годы. Случаи обращения граждан, пострадавших от укусов кровососов, были зарегистрированы уже в середине марта. Тем не менее, пик активности этих членистоногих приходится именно на май-июнь.