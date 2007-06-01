Дети принимают подарки даже в больнице

В подарок ко дню ребенка 4-я городская детская больница получила полностью оборудованное современное рабочее место офтальматолога.

Стоимость установки около 90 тысяч евро. Кроме того, Министерство здравоохранения подарило детскому лечебному учреждению холодильник и компьютер. Чтобы поддержать больных детей сегодня в больницу приехал Министр здравоохранения. Василий Жарко осмотрел отделение реанимации и вручил подарки детям.

Министр также сообщил, что в Беларуси в сфере здравоохранения планируется сохранить льготы для инвалидов-детей, инвалидов первой, второй групп и инвалидов Чернобыля. В то же время в законопроекте предусмотрено отменить такую льготу, как бесплатное лекарственное обеспечение детей до трех лет. Аргументируя такой шаг, Василий Жарко пояснил, что, согласно подсчетам, речь идет о небольшой сумме денег. И при выделении адресной помощи матерям она будет возмещена.