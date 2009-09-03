Карантина для школьников не будет

Белорусские школьники, вернувшиеся с оздоровления за рубежом, не будут находиться на карантине.

Такое решение принял Минздрав в связи с информацией ВОЗ, которая отмечает мягкое течение болезни и низкий процент летальных исходов при заболевании гриппом А/H1N1. Ситуация с заболеваемостью в мире свидетельствует о том, что у большинства заболевших симптомы слабо выражены и наступает полное выздоровление.

Всего до конца сентября с отдыха из-за рубежа в Беларусь должны вернуться около 200 школьников. С родителями всех детей обсудят меры профилактики заболевания. Медицинское обследование школьники будут проходить в случае необходимости.

Всего в Беларуси лабораторно подтверждены шесть случаев заражения вирусом гриппа А/H1N1.