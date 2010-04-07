Как успеть стать на очередь в детский сад?

На рассвете у закрытых дверей Управления образования по стойке смирно стоят полтысячи родителей Московского района. Как говорят — жизнь заставила.

У целой толпы всего одна надежда, да и то на авось: глядишь, да и запишут в детский сад самых маленьких членов семьи.

Едут кто на машине, кто на такси. Контрольную вахту держат семьями — посменно. Да вот только после пяти часов простоя удержать себя в руках многим уже не удается.

Родители:

Пришли за направлением, чтобы записать ребенка в детский сад. Нам сказали, чтобы мы пришли в порядке «живой» очереди хотя бы часам к 7 утра. Вот мы и пришли и уже были 141-е по очереди. Когда моя старшая дочь шла в сад, такого не было.

Неужели нельзя послать уведомление, в котором сообщить, какого именно числа придти в мае, чтобы получить направление в сад? С 3 часов утра люди стоят.

В прошлом году мы ездили за 7 остановок и тратили на дорогу 2 часа туда и обратно.

Бабушка, чтобы записать внученьку, встала в 3.20. Поэтому я самый первый сегодня.

Сейчас на дворе 21 век, когда в различных сферах можно пользоваться услугами Интернета. А мы с 4 утра стоим в очереди. Другого выхода просто нет, надо как-то решать вопросы, а никто кроме нас, не решит.

В детском саду может быть и как на курорте. К услугам маленьких воспитанников целый комплекс «на здоровье»: физиокабинет, водные процедуры и мастера на все руки.

Медсестра:

У нас санаторная группа, в которой дети обязательно должны проходить массаж два раза в год, а остальные — по показаниям врача.

В этом детском саду не только учат читать по слогам. «Конек» специалистов-логопедов — постановка четкой дикции у малышей. Особая забота уделяется детям с особенностями психофизического развития. Коллектив воспитателей здесь — как вторая семья.

Пейзажи, этюды, натюрморты… Такую арт-терапию рецептом не выпишешь. Спецметодика — по запросам родителей. И какой эффект!.. Набор цветных карандашей и лист бумаги, а развивает коммуникабельность и волю.

Ольга Борисевич, педагог-психолог ясли-сада № 498:

На занятиях мы учим детей не только слушать, но слышать друг друга, общаться, договариваться — одним словом, развиваем их коммуникативные навыки.

Воспитатели знают наверняка: после таких тренажерных дистанций эти маленькие спортсмены далеко пойдут. Массажные коврики, батуты, кольца — каждому свое, по силам и потребностям.

Денис:

Я набираюсь в этом зале сил. Я хочу быть здоровым.

Почти полсотни искренних глаз, открытые улыбки и неподдельные эмоции — и все это нужно разглядеть всего нескольким педагогам. Но заботы хватает на всех. И именно она, та самая забота, как программа минимум с максимальным результатом.

Заведующая ясли-сада № 498:

У нас есть подарок от нашей выпускницы — ее работа. Эта девочка сейчас учится в третьем классе гимназии и показывает хорошие результаты. Наверное, это самая главная ценность в нашей работе.

По какой шкале оценивают самые главные ценности в жизни, как от улыбки талантливых детей хмурый день становится светлей, когда подойдет очередь родителей за счастливым детством и почему финальный аккорд застыл в трехлетней паузе — проблемы маленьких жителей Большого города озаботили Валентину Железную и Татьяну Кибалко.