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В этом году увеличат количество операций на сердце с помощью метода стэнтирования

03 марта 2009 17:47
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При нем разрезать грудную клетку не надо. С помощью специальной трубки в закупоренный сосуд сердца вводится протез. Под давлением он расширяется и пропускает кровь. И через полчаса сердце начинает биться с новой силой.За прошлый год в центре таким способом имплантировано 660 стэнтов. Причем ноу-хау активно внедряется и в регионах. Только в Гродно в этом году планируется открытие уже второго кардиологического центра, который будет проводить такие операции. Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания и смертность от них в Беларуси стоят на первом месте. Новый метод, говорят специалисты, может продлить жизнь на десятки лет.
# Здоровье # Операции на сердце

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