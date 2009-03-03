В этом году увеличат количество операций на сердце с помощью метода стэнтирования

При нем разрезать грудную клетку не надо. С помощью специальной трубки в закупоренный сосуд сердца вводится протез. Под давлением он расширяется и пропускает кровь. И через полчаса сердце начинает биться с новой силой.За прошлый год в центре таким способом имплантировано 660 стэнтов. Причем ноу-хау активно внедряется и в регионах. Только в Гродно в этом году планируется открытие уже второго кардиологического центра, который будет проводить такие операции. Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания и смертность от них в Беларуси стоят на первом месте. Новый метод, говорят специалисты, может продлить жизнь на десятки лет.