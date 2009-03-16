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В Беларуси начинают преподавать трансплантологию

16 марта 2009 08:50
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В первую группу, которая займется ее изучением, войдут шестнадцать специалистов не только из столицы, но и регионов. Это ведущие хирурги, заместители главных врачей районных и областных больниц. В нашей стране трансплантология интенсивно развивается. Уже в нынешнем году в республике сделано 23 пересадки почки, 6 - печени и одна – сердца. Планируется проведение первой операции по пересадке поджелудочной железы, а в перспективе - легких и в комплексе - легкие-сердце.
# Здоровье

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