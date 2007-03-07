Грипп пришел в Брест

Эпидемия гриппа и ОРЗ началась в Бресте. Всего в Беларуси постановления главных государственных санитарных врачей об усилении мероприятий по борьбе с гриппом приняты на 41 административной территории. Примерно 40% больных - дети. В связи с регистрацией высокого уровня заболеваемости ОРЗ и отсутствия более 30% учеников учебно-воспитательный процесс приостановлен в 142 школах. Самое большое количество - 47 - в Гомельской области.

В Минске закрыто 11 школ. Всего по контрольным городам зарегистрировано почти 26 тысяч случаев гриппа и ОРЗ.