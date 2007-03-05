В Гомеле закончились внеплановые каникулы

В школах Гомеля возобновлены занятия, которые были приостановлены с 21 февраля из-за эпидемии гриппа. Пик заболеваемости там пришелся на минувшую неделю. Почти 33% заболевших - дети. Решение о прекращении недельного карантина было принято по согласованию с главным санитарным врачом Гомеля. Однако, как отмечают специалисты, наблюдается лишь незначительное снижение заболеваемости. В средних школах многих районов области - Добрушском, Гомельском, Житковичском, Калинковичском, Светлогорском - карантин пока продлится.