Сюда приходят те, у кого есть желание вернуться к жизни

На базе шестого наркодиспансера начала претворятся в жизнь первая Государственная программа по наркологической реабилитации.

В настоящее время на учете в столичных медучреждениях состоит более 40 тысяч наркозависимых горожан. Большинство из них - злоупотребляющие спиртными напитками. Из них 3.200 - больные наркоманией, около 300 - токсикоманы, остальные - злоупотребляющие спиртными напитками.

Первый рабочий день наркологического реабилитационного отделения начался с полупустых коридоров. Можно было подумать, что пациентов в клинике нет, однако это далеко не так. Возвращение к жизни, попавших в плен к зеленому змию - процесс трудоемкий и ответственный. Здесь главное не количество пациентов, а качество лечения.

"Отделение расчитано на 60 коек, но, впервые в Беларуси 20 из них будут рассчитаны на открытую реабилитационную программу. Она будет носить психотерапевтический уклон", - сообщила заведующая отделением Елена Санфирова.

Реабилитационные программы не следует путать с услугами медвытрезвителей. Сюда приходят те, у кого есть желание избавиться от пристрастия к бутылке. Комплексная программа проходит в течение достаточно длительного периода - 28 дней.

"Такие реабилитационные программы существуют в разных вариантах. Мы их опробовали в мае-июне на базе 3-го наркологического отделения. Люди, прошедшие реабилитацию остаются трезвыми", - сказал психолог, заведующий медико-психологическим отделением Вячеслав Цырлин.

Психолог Надежда Агеева считает, что большое преимущество этой программы в том, что пациенты задействованы в ней весь день. Программа получается комплексная, пациенты получают самую разностороннюю помощь.

Еще пациенты получают великолепные стационарные условия, ничем не хуже чем в санатории и полную анонимность лечения.

"Мне приходилось видеть реабилитационные центры за границей: в Польше, на Украине, в России. Могу сказать, что реабилитационный центр, который организован на базе 6-го наркологического отделения, соответствует всем мировым стандартам и по уровню оснащенности и по уровню психотерапевтической помощи. Это первая государственная реабилитационная программа на территории республики Беларусь", - заявил Вячеслав Цырлин.

Лечение, состоящих на диспансерном учете, будет бесплатным. Для всех остальных - на платной основе. Однако в сравнении с отечественными частными клиниками, здесь цены ниже в разы, а с зарубежными - в десятки раз.