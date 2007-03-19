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Грипп покинул Гомель

19 марта 2007 12:25
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Заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями снизилась до уровня, предельно допустимого для нынешнего периода года.Постановление об отмене карантинных мероприятий подписано главным государственным санитарным врачом областного центра.
Напомним, что эпидемия гриппа в Гомеле началась 16 февраля. Уровень заболеваемости в городе в семь раз превышал допустимый порог. Своевременное закрытие школ на внеплановые каникулы позволило не допустить рост заболеваемости среди учащихся. В общей статистике заболевших дети составили лишь 17% при среднеобластном показателе 40-50%.
# Здоровье

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