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Птицы привиты - ветеринары спокойны

19 марта 2007 10:06
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В Гродненской области к 1 апреля завершится массовая вакцинация домашней птицы против вируса птичьего гриппа. Специалистами ветеринарных районных и городских станций уже привито свыше 8 тысяч голов домашней птицы. Вакцинация проводится во всех населенных пунктах региона, расположенных вблизи птицефабрик, водоемов и в трехкилометровой зоне от них. На птицефабриках Гродненской области проводятся мероприятия по отпугиванию мигрирующей дикой птицы. На предприятиях установлено дежурство бригад, которые отслеживают их появление. Для отпугивания применяется и звуковая сигнализация.
# Здоровье # Птицы

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