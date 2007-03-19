Птицы привиты - ветеринары спокойны

В Гродненской области к 1 апреля завершится массовая вакцинация домашней птицы против вируса птичьего гриппа. Специалистами ветеринарных районных и городских станций уже привито свыше 8 тысяч голов домашней птицы. Вакцинация проводится во всех населенных пунктах региона, расположенных вблизи птицефабрик, водоемов и в трехкилометровой зоне от них. На птицефабриках Гродненской области проводятся мероприятия по отпугиванию мигрирующей дикой птицы. На предприятиях установлено дежурство бригад, которые отслеживают их появление. Для отпугивания применяется и звуковая сигнализация.