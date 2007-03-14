ВИЧ поддался профилактике

Благодаря проведенной профилактике, в Беларуси остановлены темпы распространения ВИЧ.Сегодня анти-ретро-вирусное лечение в стране проходят 638 человек, на закупку лекарственных препаратов за последние два года ушло более 1 миллиона долларов США. В рамках проекта Министерства здравоохранения и представительства ООН в Беларуси по профилактике и лечению ВИЧ, в республике открыты 58 анонимных консультационных пунктов для наркопотребителей, закуплено шесть уникальных лабораторий для проведения исследований на ВИЧ-инфекцию. Все нуждающиеся в лекарственных препаратах получают их бесплатно.