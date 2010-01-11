Фото. Хирурги извлекли из мозга китайского младенца палочку для еды

По словам представителя пекинского госпиталя Чэнь Я Вэя (Chen Yawei), сотрудникам медицинского учреждения неоднократно приходилось извлекать палочки для еды из глазниц, шей и черепов пациентов.

Хирурги пекинского госпиталя успешно извлекли из черепа годовалого младенца деревянную палочку для еды, сообщает CNN. Инородный предмет, попавший в нос, пробил череп и на несколько миллиметров вошел в мозг ребенка.

Мальчик по имени Ли Цзин Чао (Li Jingchao) из провинции Шаньдун получил необычную черепно-мозговую травму 26 декабря, играя на кухне. Родители немедленно доставили младенца в местную больницу, однако медики не решились извлекать палочку самостоятельно в связи с недостатком необходимого оборудования. Пациента решили переправить в пекинский госпиталь Бо Ай (Bo Ai), сотрудники которого имели богатый опыт проведения подобных операций.

Поездка в Пекин заняла более десяти часов, за это время у ребенка поднялась температура и начались нарушения сердечного ритма. Пекинские хирурги опасались, что попытка извлечь палочку из черепа ребенка приведет к разрыву сосудов мозга и опасному для жизни кровотечению, однако операция прошла без осложнений.

Несмотря на то, что палочка вошла в мозг младенца на четыре миллиметра, травма по счастливой случайности не привела к повреждению жизненно важных отделов мозга. По мнению врачей, единственным опасным следствием инцидента могут быть инфекционные осложнения, для профилактики которых ребенку назначены противомикробные препараты. Как ожидается, Ли Цзин Чао будет выписан из пекинской больницы в течение недели.