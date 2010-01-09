В белорусских поликлиниках с 1 января появились помощники терапевтов

Дополнительный штат фельдшеров и врачей призван упростить работу участковых. Теперь визиты на дом, проведение профосмотров, выдачу справок и бюллетеней – и в полномочиях помощника.

Очереди в поликлиниках станут меньше. С начала Нового года у терапевтов есть помощники. Такое кадровое решение Минздрава направлено на разгрузку, пожалуй, самого популярного у больных кабинета участкового врача.

Обладатели новой должности возьмут на себя часть непосредственно врачебной работы. Они смогут вести прием пациентов, назначать лечение, оказывать медпомощь и вести профилактику. Также помощники будут оказывать помощь на дому. Только в столице для такой медицинской подстраховки требуется около полутора тысяч человек.

Людмила Жилевич, начальник отдела первичной медицинской помощи министерства здравоохранения Республики Беларусь:

У нас есть большой арсенал этих специалистов, подготовленных, имеющих достаточный стаж работы, которые могут приступить к работе. Та часть специалистов, которая будет требовать переподготовки, получит эту переподготовку и приступит у своим обязанностям.

Счет принятых участковым врачом пациентов за один день идет на десятки. Но, к примеру, во время эпидемий все нормы приема зашкаливают. В такие дни приходится забыть и о восьмичасовом рабочем дне.

Елена Демидович, участковый врач-терапевт:

Мы выполняем нагрузку в том объеме, в котором она существует, а не в том, в котором обязаны ее выполнять — потому что такова особенность нашей профессии. Безусловно, должность помощника врача поможет решить многие вопросы — например, просто подойти лишний раз к пациенту, если у нас тревожно на душе, что мы обязаны делать и делаем, несмотря на наши перегрузки.

По нормативу один участковый терапевт должен обслуживать тысячу триста жителей. Но сегодня поликлиники укомплектованы кадрами лишь наполовину, а врач обязан осмотреть всех. Кадровую брешь как раз и призваны заполнить помощники.

То, что в каждой поликлинике будут работать такие специалисты с 1 января – еще не факт. Но когда окончательно разрешатся все организационные вопросы по новой должности, помощники терапевта появятся уже по всей республике.