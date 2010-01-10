Cибирская язва в героине убивает шотландских наркоманов

Случаи сибирской язвы, предположительно связанные с употреблением загрязненного спорами возбудителя этой инфекции героина, зафиксированы в ряде городов и областей Шотландии.

Число скончавшихся от сибирской язвы возросло до шести человек, еще шесть заболевших находятся в больницах. Первые случаи сибирской язвы среди потребителей героина были зафиксированы в Глазго в конце декабря, сообщает MIGnews.com со ссылкой на Guardian.

Большинство заболевших попадают в медицинские учреждения в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В связи с этим, по прогнозам врачей, в ближайшее время число жертв вспышки заболевания, скорее всего, увеличится.

По предположению шотландских инфекционистов, источником заражения стал героин, в котором содержались споры возбудителя сибирской язвы. Происхождение зараженной партии героина и обстоятельства заражения пока не установлены, однако вполне вероятно, что производители наркотика использовали для его разведения костную муку из останков больных животных. По информации полиции Шотландии, расположение населенных пунктов, в которых фиксируются вспышки заболевания, совпадает с традиционными маршрутами поставки героина.

В связи с угрозой дальнейшего распространения инфекции в состояние повышенной готовности приведены медицинские учреждения и экстренные службы Англии. Медиков призывают тщательно обследовать на предмет возможного заражения сибирской язвой потребителей наркотиков, обращающихся за медицинской помощью с жалобами на инфекции мягких тканей в местах инъекций.