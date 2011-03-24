Белорусские хирурги провели уникальную операцию на пищеводе полуторагодовалого ребенка

Маленький мальчик из Столинского района проглотил батарейку, которая вызвала ожог пищевода. Врачи заменили поврежденный участок частью тонкой кишки.

Уникальность операции, которая длилась более 10 часов, состояла в том, что кровоснабжение за все время работы ни разу не было остановлено. При этом диаметр сосудов был очень мал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сейчас мальчик находится в Детском хирургическом центре в Минске. Благодаря усилиям врачей, ребенок сможет нормально питаться.

Василий Аверин, главный детский хирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы взяли свободный участок тонкой кишки. Чтобы он не был обескровлен, один сосуд подшили к сосудам левого предплечья, ручку потом мы поднесли к шее и соединили сосуды кишки с сосудами шеи.