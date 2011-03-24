Белорусские хирурги провели уникальную операцию на пищеводе полуторагодовалого ребенка

Уникальность операции, которая длилась более 10 часов, состояла в том, что кровоснабжение за все время работы ни разу не было остановлено. При этом диаметр сосудов был очень мал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сейчас мальчик находится в Детском хирургическом центре в Минске. Благодаря усилиям врачей, ребенок сможет нормально питаться.
Василий Аверин, главный детский хирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Мы взяли свободный участок тонкой кишки. Чтобы он не был обескровлен, один сосуд подшили к сосудам левого предплечья, ручку потом мы поднесли к шее и соединили сосуды кишки с сосудами шеи.