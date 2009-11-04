Беларусь вводит временные ограничения на ввоз свинины из России

Беларусь вводит временные ограничения на ввоз из России свинины, продуктов ее переработки, а также свиного технического сырья, сообщила пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дарья Козловская.

«В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Российской Федерации Главное управление ветеринарии с Государственной ветеринарной и Государственной продовольственной инспекциями Минсельхозпрода Беларуси с сегодняшнего дня вводят временные ограничения на ввоз на территорию республики свинины, продуктов ее переработки и свиного технического сырья со всей территории Российской Федерации», - проинформировала пресс-секретарь.

Одновременно отменяются ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из России указанных продуктов животного происхождения, сообщает БЕЛТА.