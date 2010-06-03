Белорусские медики освоили уникальную технологию

Так называемую несовместимость резус-факторов – это когда они разные у матери и ее будущего ребенка – научились лечить еще до рождения. Необычные операции уже делают в республиканском центре «Мать и дитя» в Минске.

Еще недавно кровный вопрос для матери и ее будущего ребенка мог стать роковым. Так называемая, несовместимость крови матери и плода по резус-фактору: у нее – положительный, у малыша по наследству от отца – отрицательный. В таком случае высока вероятность гемолитической болезни у малыша: анемия, желтуха, поражение центральной нервной системы.



Раньше малышу предстояло пройти сразу после рождения сложную процедуру: переливания крови. Ведь на кону было не только здоровье, но и жизнь. Теперь же своевременная диагностика и высокий уровень развития медицины позволяют вылечить ребенка еще в утробе матери. Под контролем ультразвука длинной иглой прокалывают вену пуповины плода и вводят в нее тщательно подобранные донорские эритроциты.

Венера Семенчук, научный сотрудник репродуктивного здоровья Научно-практического центра «Мать и дитя»:

– Для этого необходимы отмытые эритроциты 1 группы крови, отрицательный резус, со сроком хранения не более 24 часов. Готовится специально в Институте переливания крови.

Чтобы внедрить в Беларуси эту сложную операцию, наши врачи прошли стажировку в Германии и России. Теперь широко этот метод применяется на практике. Как утверждают медики, рождаются действительно здоровые дети.

Анастасия Корниенко, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.