Кожаные балетки развалились через две недели после покупки

В конце апреля на рынке в Ждановичах Анна Тумилович купила для своей дочери легкие туфельки, типа балетки. Девочка была довольна, но недолго — через две недели после покупки обувь из натуральной кожи прохудилась.

Эльвира Тумилович:

Носила только в школу. Хорошие, красивые были. Одела пару раз только в школу и заметили, что протерлось пятка.

Анна Тумилович:

Появилась дырка в натуральной коже на одной ноге. Потом гляжу — потертости были и на другой ноге. За две недели ребенок никак не может относить натуральную кожу.

Прошло всего две недели. А значит, гарантийный срок не закончился, поэтому было решено обратиться к продавцу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Анна Тумилович:

Подошла к продавцу. Говорю: «Вот такая проблема. Либо верните деньги, либо замените на другую обувь. Потребовали экспертизу. Я согласилась.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

В данной ситуации производственных дефектов в обуви я не обнаружил. При осмотре обуви и при примерке потребителем выяснилось, что обувь не впору этой девочке. Она неправильно подобрала ее по размеру и полноте, и из-за этого образовался этот дефект — оседание пяточной части.

Анна Тумилович:

Сказали, что вроде как обувь мала. Но мы специально купили побольше, чтобы не жала.

Она и не жала, но быстро пришла в негодность...

Геннадий Богдан:

Эта обувь, в соответствии с ГОСТами, может изготавливаться без жестких задников и подносков. Эта обувь мягкая, практически, как чешки.

Анна Тумилович:

Я расстроилась немножко, с этим никогда не сталкивалась в жизни, поэтому в следующий раз буду более внимательна и аккуратна в выборе обуви.

Не только для Анны и Эльвиры, но и для всех наш эксперт дает совет.

Геннадий Богдан:

При покупке обуви смотрите, чтобы обувь хорошо облегала стопу, чтобы не оказывала давление на стопу, чтобы в процессе носки не двигалась и не болталась на ноге.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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