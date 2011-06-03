Минчане обратились на СТВ, чтобы во дворе заделали яму

Возле дома №14 по переулку Нововиленскому в Минске посреди дороги образовался провал глубиной в метр. Жители близлежащих домов поспешили обратиться на горячую линию СТВ.

Тамара Могилевская:

Вот дыра у нас три недели, в домоуправление звонили. Приехали, палку поставили с ленточкой.

И это там, где бегают дети, гуляют мамы с колясками, ездят автомобили... Может, это совпадение, но с приездом нашей съемочной группы проблема начала решаться. Возле злополучного провала суетился рабочий местного ЖЭС.

Юрий Кармазин, рабочий по комплексной уборке УП ЖЭС-13:

Пожаловались жильцы, что тут яма, которая мешает движению. Поэтому мы ее и устраняем.

Все было бы нормально раньше, если бы жильцы обратились в свой ЖЭС, а не на телевидение. Мы, конечно, рады помочь, но уж больно дорого обходится государству наше участие.

Тамара Могилевская:

Надо научить народ, чтоб заботились, ну хотя бы вот на мелочи. Что это такое за безобразие? Халатно относятся к себе же, не хотят пошевелится. Никто ни о чем не хочет думать!

Пока на Нововиленской засыпалась яма, на горячую линию поступил еще один похожий звонок с улицы Ольшевского. Возле подъезда дома №9 провалился порог. Беспомощные жильцы терпели два месяца и, наконец, позвонили на горячую линию.

Лилия Лобацевич:

Проблема у нас возникла месяца два назад. С каждым днем этот порог ниже и ниже опускался. В ЖЭС писали заявление неоднократно — два жильца. В ЖЭСе один ответ: «У нас нет средств!»

Пока нет средств, то весьма разумно и по-хозяйски было бы работникам ЖЭСа или самим жильцам положить хоть какие-то мостики. Ведь тут и до беды недалеко.

Лилия Лобацевич:

У нас в доме живут и старики, и собаки, и грудной ребенок. Как можно с коляской выходить через этот порог? Это полоса с препятствиями просто-напросто. У нас свет не всегда бывает вечером, элементарно ногу сломать можно.

Александр Дубок:

Чем дальше, тем больше оседает, каждый день порог больше осыпается. Если не сделают в ближайшие дни, будем запрыгивать.

Однако в ЖЭСе мы получили потрясающую новость. Запрыгивать в подъезд людям не придется, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Варвара Данилова, директор УП ЖЭС-17 ЖРЭО-2 Фрунзенского района г. Минска:

У нас уже есть возможность отремонтировать это крыльцо путем полного поднятия этого крыльца, засыпки его щебнем и постановки его на место. Это все требует и физических сил, и техники.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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