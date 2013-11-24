В Могилевской области в поиске наследников пустующих домов делают запросы по всему бывшему СССР

Новости Беларуси. Без разрешения владельца власти никак не могут распоряжаться чужой собственностью. Хотя зачастую, полуразвалившиеся строения сильно портят вид благоустроенных городов и сел. Как борются с проблемой узнавала Ирина Недобоева.

Это заколоченное строение — как дом-призрак в агрогородке Каменка Чаусского района. Полуразвалившееся здание - в самом центре деревни. Хозяев помнят разве что старожилы. Валентина Сивакова живет аккурат напротив заколоченного дома.

Наследников этой хибары руководство сельсовета нашло аж в Мурманской области. Переписка с законными хозяевами идет уже более 10 лет. Отказаться от домика в белорусской деревне наследники не спешат, равно как и вступать в права собственностью. Предпринять самостоятельные меры местная власть не может – это нарушение законодательства.

Виктор Сорокин, председатель Каменского сельсовета:

На сегодня документально оформить эту недвижимость и землю, это иногда дороже, чем сам домик. Да и они сами ветхие, и наследники не спешат вступить в наследство.

К сожалению, подобных домов только на территории Каменского сельсовета не меньше 70. Приложив все возможные и невозможные усилия местная власть все же добилась сноса 20 ветхих строений. Семья Ковальковых только отпраздновала новоселье. Их комфортабельный дом построен на месте снесенного. От полуразвалившейся собственности владельцы отказались. Теперь здесь обустроились молодые специалисты местного СПК.

Работа по поиску наследников ветхих домов предстоит немалая. Вопросы пустующего жилья, пока решаются мирным путем. Хотя есть все права пустить в ход тяжелую артиллерию – добиваться отчуждения через суд.

Ирина Недобоева, Сергей Вишневский, телекомпания «СТВ», Могилевская область