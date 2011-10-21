Свадебные фото попали в интернет - что делать?

Супруги Федоровы зарегистрировали свой брак два года назад. Клялись в вечной любви и верности, но вот в феврале этого года в семье начался разлад. И все из-за злых языков...

Виктория Федорова:

Нам стали звонить общие знакомые, писать в социальные сети о том, что там размещены мои фотографии с посторонним мужчиной в достаточно откровенном виде. Начали насмехаться над моим мужем, называть его рогоносцем.

Виктория была в замешательстве. Откуда эти насмешки и слухи? О каких фотографиях говорят за спиной друзья и родственники?

Виктория Федорова:

У нас с мужем не то что ситуация дошла до развода, у нас постоянные скандалы, ссоры, он не понимает как эти фотографии вообще куда-то попали.

Загадка разрешилась после того, как Виктория заглянула в один из свадебных каталогов и увидела там в рекламе одного из салонов себя в довольно откровенном виде вместе со своим первым супругом, о котором сейчас она даже вспоминать не хочет. Позже Виктория увидела свои фотографии еще на некоторых сайтах в рекламе свадебного салона «Мирей», собственно, в котором и брала платье на прокат для предсвадебной съемки. Это был настоящий удар для ее новой семьи. Ведь как фотографии, предназначенные для семейного архива и о которых она старалась поскорее забыть попали на сайты свадебных салонов?

Виктория Федорова:

Салон «Мирей» — ИП Субач, без моего согласия и без моего ведома разместила мои фотографии с предсвадебной съемки от первого брака.

Получилось, что чьи-то коммерческие интересы вбили клин в семью Федоровых. И супруги теперь должны терпеть насмешки и ухмылки приятелей и родственников, которые видели фотографии с предсвадебной конной прогулки Виктории. Хозяйка же салона своей вины не признает, более того, она уверена в своей правоте.

Хозяйка салона «Мирей»:

Она же знала, что это рекламная съемка — свадебный распорядитель устраивает эти съемки. Мы много лет сотрудничаем, Не все же, когда помогаешь друг другу, сотрудничаешь, оформляется в каких-то договорах.

Как оказалось, предсвадебную съемку организовывал свадебный распорядитель, которого наняла Виктория для организации праздника. Он и договаривался по поводу проката платья в салоне «Мирей». Но ни о какой рекламной съемке речи не шло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Свадебный распорядитель, отдавшая фотографии для рекламы, оказалась более предусмотрительной, и уже заручилась поддержкой адвокатов.

Адвокатам в таком судебном разбиретельстве, пожалуй, не позавидуешь. Без письменного разрешения по нашим законам, использовать образ гражданина в рекламных целях нельзя! Виктория не только имеет право запретить использовать свой образ в рекламной деятельности свадебного салона.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Если удастся доказать, что данный рекламный буклет каким-то образом существенно испортил ей жизнь, причинил неудобства, то безусловно она может потребовать компенсацию морального вреда.

Точку в этом деле должен поставить суд. И мы, надеемся, что об этом случае семья Федоровых забудет навсегда.