Сколько стоят учебники?

У меня двое детей-школьников. Учатся они в средней школе, дочь во втором классе, а сын в десятом. Сколько в новом учебном году придется платить за учебники?

Как нам сообщили в Министерстве образования, учащиеся 1-12 классов в 2008-2009 учебном году заплатят за пользование учебниками 50% их стоимости. Такое решение содержится в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь № 196 “О плате за пользование учебниками и учебными пособиями учащимися и учебными пособиями воспитанниками в 2008- 2009 учебном году”. Такой размер платы будет взиматься с родителей или лиц, их заменяющих, дети которых обучаются в школах, лицеях и гимназиях (кроме общеобразовательных школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в государственных училищах олимпийского резерва в 8 — 12 классах, в Государственном хореографическом колледже в 5 — 10 классах, на III ступени общего среднего образования в высших учебных заведениях.