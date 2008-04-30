Кому завещать квартиру?

Я и мой муж давно являемся пенсионерами. У нас трое детей и только один сын живет в Минске. Старшая дочь с семьей проживает в Украине, а младшая – в Канаде. Нам бы хотелось, чтобы все, что у нас есть, досталось в наследство всем троим. Скажите, имеет ли значение, что дочери живут не в Беларуси? И как лучше оформлять документы на наследство?

Комментирует юрист Тамара Козловская:

Так как ваши дети являются наследниками первой очереди (и сын, и обе дочери), то все ваше имущество по закону будет принадлежать им. Если вы напишете завещание, то сможете указать, какую долю имущества получит каждый из наследников. Если вы хотите, чтобы доли наследства ваших детей были равными, то составлять завещание не обязательно. То, что ваши дочери не проживают в Беларуси, не влияет на их право получить наследство. Главное, чтобы они не пропустили установленный законодательством срок для принятия наследства. Он, напоминаем, составляет шесть месяцев.