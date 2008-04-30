Деньги вместо отпуска

Я бы хотел заменить отпуск на деньги. Могу ли я это сделать на законных основаниях, имею ли я на это право?
Комментирует юрист Екатерина Орловская:
Работник может обратиться к нанимателю с заявлением о замене отпуска денежной компенсацией, если отработан полный рабочий год (12 месяцев минус продолжительность отпуска). При этом 21 календарный день работник должен “отгулять”, и только оставшаяся часть может быть заменена компенсацией. Замена отпуска денежной компенсацией не является обязанностью нанимателя, а правом. Если наниматель не согласен заменить отпуск денежной компенсацией, работник не вправе настаивать. Кроме того, нельзя заменить денежной компенсацией отпуск беременным женщинам, работникам, признанным инвалидами, работникам моложе 18 лет за работу в зонах радиоактивного загрязнения в результате катастрофы на ЧАЭС, а также дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы. Если в течение 2008 года замене денежной компенсацией будут подлежать трудовые отпуска за прежние периоды рабочего времени, неиспользованные работником до вступления в силу закона, замена отпуска компенсацией будет производиться по прежнему законодательству — 7 календарных дней предоставляются работнику, а оставшиеся дни компенсируются (без учета отпуска за вредные условия труда).