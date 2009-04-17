Сохранится ли гарантия после ремонта

Вопрос задает Андрей Третьяков с улицы Широкая:

«Месяц назад я купил в магазине стиральную машину. Три дня назад машина сломалась и я отдал ее в ремонт по гарантии. Что в этом случае происходит с этим гарантийным сроком? Не потеряю ли я его?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемый Андрей, в соответствии со статьей 19 Закона потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара. К сожалению, зачастую бывает так: продавец (сервисный центр) скрывает, что он обязан продлить гарантию, и утверждает, что продолжает течь «старая гарантия». В соответствии со статьей 20 Закона в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня предъявления потребителем требования об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.»

