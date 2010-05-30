Почему часы на минских улицах показывают неправильное время?

Съемочная группа программы «Добро пожаловаться» убедилась, что многие часы, установленные на минских улицах, показывают неправильное время.

Дмитрий Коцуба:

Я давно заметил, что в Минске многие городские часы идут не в ногу со временем. Следит ли кто-нибудь в столице за точным временем?

Точное время в Минске есть. Но, похоже, только в Белорусском государственном институте метрологии.

Александр Галыго, начальник отдела радиоэлектронных измерений РУП «Белорусский государственный институт метрологии»:

На эталоне воспроизводится время и шкала времени с очень высокой точностью. Ежедневно проводится сличение нашего эталона с мировыми эталонами. Точность эталона воспроизведения единицы времени — секунда.

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За 200-300 лет погрешность отсчета составляет не более одной секунды. По кабелю сигналы точного времени передают на белорусское радио, затем запускают в эфир. По идее, радиоприемником с устройством для синхронизации точности времени можно было бы оборудовать и уличные часы. Так делают во многих странах мира. У нас — пока нет.

В Белорусском государственном институте метрологии хранится национальный эталон времени и частоты. Установив часы в соответствии с ним, съемочная группа программы «Добро пожаловаться» решила проверить, насколько точно показывают время самые большие и известные в Минске часы.

На Привокзальной площади расположены самые большие в Минске часы. Отстают они на целых две минуты.

Разница во времени хронометра, который находится в парке около Театра музкомедии, и эталонного времени составляет 5 часов! Оказывается, эти часы двойные: с одной стороны стрелки показывают японское время, а с другой — минское. Эти так называемые «Часы дружбы» восемь лет назад подарил белорусской столице японский город-побратим Сендай. Работает хронометр на солнечных батареях.

Куранты Главпочтамта именуют «часами мира». По этим часам легко можно узнать, который сейчас час, например, в Праге или Вашингтоне. Нас же интересует минское время. Итак, часы отстают на одну минуту.

На перекрестке пр. Независимости и ул. Комсомольской находится самый старый и заслуженный хронометр Минска. Эти часы привезли в качестве трофея после Великой Отечественной войны из Германии. С тех пор они показывают самое точное время. Действительно, стрелки на циферблатах совпадают точь-в-точь.

Начиная с 17 века, часы на городской Ратуше считались главным ориентиром времени для горожан. И сегодня минчане могут спокойно сверять свои часы с курантами — стрелки на этих часах совпадают с эталоном.

Время на часах, установленных на минском часовом заводе «Луч» (!), расходится с эталонным на одну минуту.

Сегодня столичные хронометры находятся на балансе разных организаций. Отсюда и вытекает разница во времени. Непосредственно городских часов в городе только семь. Все остальные часы — ведомственные, то есть обслуживают их учреждения, к которым принадлежит само здание.

Учитывая ценность даже одной минуты, стоит все-таки задуматься над тем, чтобы синхронизировать время на уличных часах. Может, есть смысл передать их в ведение одной организации, того же «Мингорсвета». Ведь сегодня во всем мире городские куранты — не только символ города, но и его бренд.

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