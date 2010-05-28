Виноват ли ЖЭС, если после работы электрика произошло короткое замыкание и стиральная машина сломалась?

Два месяца назад в Минске в квартире 43 по ул. Захарова, 65 пропал свет. Жильцы сразу обратились в ЖЭС.

Скоро прибыл электрик и заменил поворотный выключатель в электрощите, установленном на лестничной площадке.

Сергея Земляника, проживающего в соседней квартире № 44, в это время не было дома. Когда же он вернулся, то пришел в крайнее возмущение.

Сергей Земляник:

Они вторглись без моего ведома в электроснабжение моей квартиры № 44. Электрик менял поворотный выключатель не того номинала. Однако он был большего размера и не вмещался, поэтому он поставил один поворотный выключатель на две квартиры.

В данной ситуации Сергей не совсем прав. Электрики, также как и плотники, сантехники, выполняя ремонтные работы в подъездах, не обязаны ничего согласовывать с жильцами. Но как коммунальщики справляются со своими обязанностями — это уже другой вопрос, который у Сергея, кстати, электромонтажника по профессии, встал ребром.

Сергей Земляник:

При замене поворотного выключателя они перепутали провода — нулевой и фазный. В результате в моей квартире произошло короткое замыкание, «стрельнула» стиральная машина.

Не откладывая дело в долгий ящик, Сергей обратился в авторизованный сервис-центр. Специалисты сделали неутешительное заключение: необходима замена корпуса стиральной машины.

Сергей Земляник:

За вызов специалистов и составление акта мы заплатили 60 тысяч рублей. Я написал письмо в авторизованный центр. Мне пришел ответ, что на день поставки корпус стиральной машины стоит 58,08 евро по курсу Национального банка Республики Беларусь, а стоимость замены корпуса составляет 160 тысяч руб.

Возлагая вину на электрика, ремонтировать стиральную машину за свой счет Сергей не собирался. Поэтому написал заявление в ЖЭС с просьбой возместить убытки. Коммунальщики, ссылаясь на постановление Совмина, заявили, что установку бытового оборудования нужно согласовывать с эксплуатирующей организацией и энергонадзором. А так как разрешительных документов на установку стиральной машины у Сергея нет, то ЖЭС не станет возмещать ущерб.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Отказывая потребителю в возмещении причиненного ущерба, ЖЭС ссылается на постановление Совета Министров № 1805. Однако данное постановление не распространяется на установку стиральных машин. Оно регулирует только строительно-монтажные работы, которые производятся в квартире, либо перепланировку в жилом помещении.

Потребитель в данной ситуации не является виновной стороной и, очевидно, может требовать возмещения ущерба с виновной стороны, то есть с ЖЭСа. Для этого потребителю необходимо обратиться с письменным заявлением. Однако при этом имеется одно «но»: потребитель должен восстановить повреждения своей стиральной машины, то есть произвести ремонт в натуре, отремонтировать машину. Потребителю следует получить документы, подтверждающие понесенные расходы, и представить их в ЖЭС.

По совету юристов Сергей самостоятельно отремонтирует свою стиральную машину и впоследствии потребует у ЖЭСа оплатить все чеки. И если коммунальщики по-прежнему будут ссылаться на постановление и откажут в возмещении, Сергей Земляник вправе обратиться в суд.

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