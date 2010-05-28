Насколько безопасна традиция молодоженов вешать на мостах замок?

Традиция вешать замки на мосты в знак вечной любви пришла в Беларусь из Европы. В Минске мода прижилась лет десять назад: влюбленные и молодожены облюбовали для этого дела городские мосты.
Выводя на корпусе свои имена, молодожены верят, что запирают любовь на замок. Ключ от замка, по обычаю, молодые выбрасывают в Свислочь.
Максим и Лера:
Я считаю, что это хорошая традиция.
Мы любим друг друга. Замок — символ нашей прочной любви, подтверждение не только слов, но и наших отношений.
«Замочная церемония» стала уже традиционной во время свадебных прогулок. Пешеходные мосты около Национальной библиотеки, в парке Горького и к Острову слез уже давно пора называть свадебными музеями под открытым небом.
Сергей и Алеся:
Когда замок вешаешь на мост, то тем самым закрепляешь узы брака. Они становятся крепче и на всю жизнь. У нас замок без ключа, чтобы замкнул — и навсегда.
Иван Крук, доцент кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусства:
Замок — не што іншае, як сімвал паяднання двух людзей на далекую перспектыву ix жыцця. Каб яны дажылі не толькі да срэбранага, але і да залатого вяселля.
Красивый обычай, но символичные проявления любви вызывают полемику в обществе. Одни обеспокоены безопасностью эксплуатации городских мостов, другие называют символ единения вандализмом. Да и уместна ли романтическая традиция молодоженов на Острове слез?
Николай Чирский, председатель ОО «Белорусская ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков»:
У нас уже настроение не такое, какое должно быть, идя на этот остров. Ведь мы туда идем, чтобы вспомнить о молодых солдатах, которые погибли в Афганистане. А тут молодые люди понавесили замков.
Матери погибших в Афганистане на протяжении долгого времени вели переписку с городскими властями и с руководством музея Великой Отечественной войны, филиалом которого является памятник на Острове Мужества и Скорби, о том, чтобы направить традицию хотя бы цивилизованное русло.
Людмила Адамова, председатель ОО «Республиканская ассоциация членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане "Память и долг"»:
Ворота оседают, и они уже не закрываются. Мы предложили перед мостом на входе к Острову слез установить металлическое дерево с большим количество ветвей, чтобы молодожены могли вешать эти замки. И дай бог, чтобы эта традиция и легенда срабатывала.
Хотя сам обычай по-разному трактуют историки и этнографы. И если одни считают, что закрытый замок – это символ единения двух людей, то другие видят в нем знак запрета.
Петр Русов, историк Национального художественного музея Республики Беларусь:
Ключ ніколі не трэба выкідываць — гэта вельмі нядобрая прымета. Бо калі замкнешь замок, назад шагу не будзе. Далей увайсці ў нейкае іншае жыцце ці выйсці з яго нельга будзе. А адчынены замок — як адчыненыя дзверы — дае магчымасць увайсці добраму і харошаму.
Кстати, работники правоохранительных органов признаков акта вандализма в развешивании металлических символов любви не усматривают. Соответственно, в нашем законодательстве не предусмотрены какие-либо запреты либо ответственность за развешивание замков.
Не в особом восторге от «символов верности» и работники коммунальных служб. Ведь они вынуждены бороться с этими килограммами нерушимой любви. Чтобы конструкция не рухнула под незапланированной тяжестью, столичные работники УП «Горавтомост» вынуждены несколько раз в год срезать «ненужные украшения».
Маргарита, администратор свадебного салона:
У нас в Минске ежегодно проходит 12 тысяч свадеб. И мне кажется, что если каждая пара повесит свой замок, то мосты после этого будут очень неустойчивы.
В городе Риме, который по праву можно считать законодателем моды в этой области, тысячи замков висели до тех пор, пока один из фонарных столбов не обрушился под тяжестью металлических свидетельств неразрывной любви. Теперь желающих запереть свое счастье на замок ожидает штраф в 50 евро.
В соседней России, например, когда влюбленные стали оставлять клятвы любви на всех подряд мостах, проблему частично разрешили, установив специальные металлические деревья.
Появится ли что-либо подобное у нас — пока неизвестно. Но однозначно одно: бороться с городскими традициями тяжело, как и убедить брачующихся, что не в весовых категориях измеряется семейное счастье.
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