Насколько безопасна традиция молодоженов вешать на мостах замок?

В городе Риме, который по праву можно считать законодателем моды в этой области, тысячи замков висели до тех пор, пока один из фонарных столбов не обрушился под тяжестью металлических свидетельств неразрывной любви. Теперь желающих запереть свое счастье на замок ожидает штраф в 50 евро.



В соседней России, например, когда влюбленные стали оставлять клятвы любви на всех подряд мостах, проблему частично разрешили, установив специальные металлические деревья.

Появится ли что-либо подобное у нас — пока неизвестно. Но однозначно одно: бороться с городскими традициями тяжело, как и убедить брачующихся, что не в весовых категориях измеряется семейное счастье. Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.