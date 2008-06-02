Надежно ли приобретать автомобиль по доверенности?

Месяц назад мой сын купил автомобиль марки "Фольксваген" за 7 000 долларов. Если говорить вернее, он ее не купил, а оформил ее на себя по генеральной доверенности. Подскажите, пожалуйста, надежно ли это? Есть ли какие-нибудь подводные камни?



Комментирует юрист Григорий Бузо:



Такой способ покупки автомобиля влечет множество сюрпризов. Граждане зачастую даже не подозревают, какие у них могут возникнуть проблемы с этим движимым имуществом в дальнейшем. Многие думают, что таким образом им удалось сэкономить время и деньги, но на практике цена подобной экономии оказывается очень высокой.



Например, передача доверенному лицу полномочий владения, пользования, распоряжения имуществом означает, что только на определенное время оно выбывает из владения собственника и переходит во владение доверенного лица, и никакой вид доверенности не делает нового владельца собственником.



Распространенное понятие “купил автомобиль по генеральной доверенности” на самом деле означает сделку купли-продажи, прикрытую выдачей доверенности, полноправным собственником автомобиля после такой сделки новый владелец не становится. Почему? Потому что в случае смерти лица, выдавшего доверенность, ее действие автоматически прекращается. А наследники собственника вправе требовать возврат автомобиля...



Суд может изъять из вашего владения машину, наложив арест на имущество собственника, вы не можете оформить автомобиль в свою собственность, а доверитель может в любое время отменить выданную доверенность. Более того, в доверенности не указывается сумма, которую вы уплатили собственнику за автомобиль. Проблемы могут возникнуть и у собственника транспортного средства, "продавшего" его по доверенности другому лицу. В частности, при совершении ДТП собственник автомобиля может быть призван ответчиком по делу о возмещении вреда.



И это далеко не полный перечень тех сюрпризов, с которыми можно столкнуться, приобретая автомобиль по доверенности. Уверяю вас, самый безопасный способ покупки машины – это договор купли-продажи. Для этого достаточно обратиться в ГАИ для составления и регистрации сделки. Президентский Указ "О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств" эту процедуру нынче максимально упростил и ускорил.