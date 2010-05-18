Имеет ли право администрация торгового центра взимать плату за пользование туалетом с продавцов?

Огромные выставочные центры в районе Комаровского рынка активно привлекают прохожих рекламой. И вряд ли для посетителей будет не по карману потратить 800 рублей, чтобы справить нужду в туалете, но вот для продавцов при 10-часовом рабочем дне несколько посещений санузла бьет по карману.

Алеся, реализатор:

Я работаю в торговом центре «Зеркало». У нас туалет для сотрудников является платным. Раньше его посещение стоило немного дешевле, а теперь подорожало. Мы обращались с этим вопросом в администрацию. Нам сказали, что не могут ничего сделать. Я знаю, что в других торговых центрах такого нет. Иногда на посещение туалета можно потратить очень большую сумму, и это просто смешно. Правильно ли с нами поступают?

Согласитесь, резон в словах Алеси есть. Ведь не берут же деньги с продавцов, к примеру, ГУМа или ЦУМа за посещение туалетов. Предприниматели, арендующие в «Зеркале» места, заплатили немалую цену за право торговли. И разумно, что в стоимость будет входить и право пользования туалетом.

Оказывается, чем сделать бесплатным туалет для сотрудников, выгоднее его и вовсе закрыть, потому что продавцы вносят основную долю прибыли в туалетном бизнесе «Зеркала». Вот только кто понесет убытки за нарушение закона?

Сергей Федорец, юрист:

В соответствии с трудовым законодательством, работник имеет право на обеспечение санитарно-бытовыми помещениями. Следовательно, наниматель обязан обеспечить работника наличием в том числе и туалета.

Если же, как в данной ситуации, наниматель является не собственником своего помещения, а арендатором его у другого юридического лица, то он вправе требовать предоставления помещений, в том числе туалетов, для своих работников безвозмездно.

Дело в том, что заключая договор на аренду, автоматически заключается договор на оплату и оказание коммунальных услуг, куда входит оплата электроэнергии, отопления, воды, а также пользование санитарно-бытовыми помещениями.

Так бы предприимчивые предприниматели в любом учреждении, например в больнице или магазине, могли сделать платный туалет для работников. А вот продавцы Комаровского рынка покупают в туалет абонемент, подобно абонементу в бассейн.

Продавцы Комаровского рынка:

Мы платим за пользование туалетом на месяц вперед!

Туалет платный. Но мы не хотим, чтобы деньги за пользование им высчитывали из нашей зарплаты.

В такой ситуации для устранения подобных нарушений можно письменно обратиться в Министерство по налогам и сборам. А потраченные ранее на посещение туалета денежные средства можно вернуть.

Сергей Федорец, юрист:

Если работник оплачивал услуги туалета и у него сохранились документы, подтверждающие факт оплаты (чеки), то в случае выяснения, что туалет должен предоставляться безвозмездно, работник вправе требовать возврата уплаченных средств у нанимателя либо у лица, которое эти денежные средства незаконно получило.

Любопытно, а администрация торгового центра «Зеркало» или Комаровского рынка тоже платит деньги за посещение туалета? Или руководство полагает, что оно имеет право на льготы? Так ведь в туалете, как и в бане, все равны. Чего доброго и другие руководители предприятий попытаются заработать на сортирах. Представляете картину: рабочие Тракторного завода или учителя в школах покупают абонементы в туалет или платят за вход наличными? Абсурд. Надеемся, что руководство торгового центра и Комаровского рынка пойдет навстречу нуждам трудящихся и сделает поход в туалет не убыточным, а приятным.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.