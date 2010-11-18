Можно ли вернуть в магазин новую качественную обувь, если упаковка не сохранилась?

Инна Петрова купила ботинки для сына. Выяснилось, что обувь девичья, и мальчик наотрез отказался их носить. В магазине принять ботинки отказались, поскольку не сохранилась коробка от них.

Инна Петрова:

На чеке было написано, что эта обувь для девочек.

Данила Петров:

Я не хочу носить эти ботинки, потому что они девичьи, и надо мной будут одноклассники смеяться.

Инна немедленно отправилась в магазин, чтобы заменить ботинки. Но не тут то было.

Инна Петрова:

Нам на это ответили: «Товар без коробки не принимается».

В день покупки Инна, не задумываясь, выбросила коробку, но сохранила чек. Увы, женщина не подозревала, что новую обувь можно заменить при наличии не только чека, но и упаковки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Хозянина, юрисконсульт ОО «Потребитель»:

Потребитель имеет право потребовать замены либо возврата товара надлежащего качества только при условии, что товар не использовался, не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, имеется подтверждение приобретения товара у данного продавца сохранена тара (упаковка, коробка).

Совсем другое дело, если бы Инна обнаружила производственный дефект в ботинках, тогда бы для возврата обуви коробка не понадобилась.

Екатерина Хозянина:

Если потребителю был реализован товар ненадлежащего качества, и он обнаружил производственный дефект, то он может предъявить соответствующие претензии продавцу. В этом случае он освобождается от обязанности передавать товар ненадлежащего качества вместе с упаковкой, с которой он был продан.

Кстати, процесс замены одежды осуществляется таким же образом. Если вас не устроил размер, цвет, фасон, то в течение 14 дней вы имеете полное право обменять или вернуть вещь, но при условии, что она не была в употреблении и на ней не срезаны бирки, этикетки, ярлыки. Увы, Инна не сможет вернуть девичьи ботинки, купленные для сына, зато теперь она знает, что все коробки, этикетки и упаковки от обуви и одежды нужно хранить 2 недели и только потом можно смело избавляться от них, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инна Петрова:

Постоянно смотрю вашу программу. Не возникло никакой другой мысли, как только обратиться в «Добро пожаловаться», потому что я доверяю и люблю эту передачу.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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