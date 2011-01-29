Что делать, если после обивки дивана ткань разошлась по швам, а фирма говорит, что не виновата?

Михаил Волчек решил отремонтировать свой диван, обив его. Стоила обновка для мебели 630 тысяч рублей. Однако вскоре после ремонта ткань разошлась по швам.

Михаил Волчек:

В фирме ЧУП «Алсиф» заказали обивку мебели, в частности — дивана и стульев. Пригласили мастера. Сделали хорошо. В общем, работой были довольны. Буквально через месяц материал на обивке дивана разошелся по швам.

Работники фирмы признали: случай гарантийный. Ну а дальше все развивалось по классической схеме: глубокие извинения и обещания все исправить в ближайшее время.

Михаил Волчек:

На протяжении весны, лета и осени были отговорки и по сей день ничего не сделано. Мы отправили заказное письмо. Письмо было получено, но до сих пор никакой реакции!

О возникших трудностях обещанного ремонта директор фирмы сообщил по телефону.

Директор фирмы (по телефону):

Ремонт сделали качественно. Это ткань некачественная, а ткань мы не производим. Мы разбираемся с компанией, которая поставляет ткань. Была бы наша вина,я ответил бы на все вопросы. А раз не наша вина, то я не вижу смысла комментировать.

Юрий Превозков, юрист ОО «Правозащита»:

Возражения этой фирмы насчет того, что у них есть некоторые проблемы с поставщиками ткани, потребителя, в соответствии с требованием законодательства, абсолютно не волнуют. С учетом того, что прошел уже достаточно длительный период, а со стороны организации никаких действий не предпринималось, потребитель сегодня имеет право либо настаивать на устранении недостатков, либо требовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы. Помимо этого имеет правотребовать выплаты неустойки за нарушение сроков.

После нашего вмешательства директор фирмы, заявив, что дорожит своей репутацией, клятвенно пообещал все исправить. Если же горе-предприниматель так и не внемлет голосу закона, семья Михаила будет готовить исковое заявление в суд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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