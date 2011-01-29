Виноват ли ЖЭС, если ледяная глыба упала сразу на три машины около дома?

Каждый владелец автомобиля желает поставить своего железного друга поближе к дому. Минчанин Анатолий Липай не исключение. Но, как говорится, за комфорт и спокойствие надо платить: на машину упала громадная глыба льда и снега.

Анатолий Липай:

Грохот был сильный. Выглянул в окно и увидел, что три машины подряд пострадали: две — с одной стороны и одна — с другой стороны подъезда.

Виною всему — громадная глыба льда и снега, внезапно сошедшая с крыши дома и накрывшая сразу несколько автомобилей. В отличие от автовладельцев, автомобили стойко выдержали удар. Впрочем и у тех и других стал слегка помятый вид: у владельцев — от недосыпания и переживаний, у автомобилей — от льда. Какое это бедствие — стихийное либо коммунальное — мы попробуем разобраться.

Ирина Макова, юрист:

В данном случае гражданин имеет право на возмещение ущерба, причиненного транспортному средству в результате падения на него с крыши снега или льда, также он вправе возмещения расходов по оценке стоимости поврежденного автомобиля. Гражданину необходимо вызвать ГАИ, зафиксировать факт повреждения автомобиля и в дальнейшем обращаться в эксплуатирующую организацию.

Кстати, если ваш автомобиль был неправильно припаркован, то вдобавок к непредвиденным расходам, придется заплатить и штраф.

Анатолий Липай:

Приходил мастер, говорил, что нельзя тут ходить, ленточка висит, не надо ставить машины под домом.

Никита Стрельцов, водитель автовышки ЖРЭО Партизанского района г. Минска:

Владельцы машин паркуются неправильно, оставляют машины возле здания. И если мы затронем глыбы наверху, то они слетят и могут повредить автомобили.

Наша съемочная группа обследовала территорию дома №1 по улице Грицевца и убедилась в том, что по периметру всего здания висят красные ленты и чуть ли не на каждой трубе красуются предупреждающие объявления, написанные огромными буквами.

Ирина Макова:

Если гражданин припарковал автомобиль в огражденной опасной зоне, невзирая на то что есть соответствующие предупреждающие надписи либо ограждающие ленты, то в этом случае закон будет на стороне жилищно-эксплуатирущей службы.

Но в этой истории пока рано ставить точку. Ведь вина коммунальщиков в случившемся тоже есть: снег нужно убирать своевременно.

Ирина Макова:

В соответствии с техническим кодексом устоявшейся практики, крыши должны очищаться от снега, не допуская образование снежного покрова толщиной более 30 см.

А если бы не машины, а человек принял на себя подобный удар? Кстати, на этом и соседних домах такого снежного добра всем хватит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Макова, юрист:

В данном случае гражданин имеет право обратиться с претензией о возмещении ущерба в эксплуатирующую организацию, в случае отказа он вправе обратиться в суд.

Анатолий Липай:

Будем подавать совместный иск! Все трое пострадавших.

Кто ответит за то, что на ваш автомобиль упала метровая сосулька?

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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