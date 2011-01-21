Ответит ли ЖЭС за то, что из-за тающего снега в квартире протек потолок?

В квартире минчанки Ирины Мельниковой весна наступила в середине января: на голову полилась вода, обои разбухли, вот-вот и стены покроются зеленью.

Ирина Мельникова:

Я обнаружила, что образовались пятна на потолке). Пятно начало увеличиваться, я стала паниковать, ведь вся проводка, вся электрика находится именно под потолком, и это достаточно страшно. Меня сразу предупредили: не включайте свет, иначе у вас будет замыкание. У меня началась снова течь! Началась с одного места: с лампочки.

Я обратилась в ЖЭС, обратилась на горячую линию ЖРЭО Первомайского ЖКХ. Оставила заявку.

Итак, если вы оказались в подобной ситуации, первым делом вызывайте мастера из ЖЭС и составляйте акт залития квартиры.

Олег Курленко, директор ЖЭС-71 Первомайского района г. Минска:

По данному адресу выходила комиссия. Было установлено следующее: имеется затекание через стену дома в связи с таянием сосулек и снега. Была расчищена кровля над данной квартирой. Кровля не протекает на сегодняшний момент. Сосульки и наледь со стены сбиты.

Конечно, досадно, когда недавно сделанный ремонт смывается атмосферными осадками.

Ирина Мельникова:

Мы меняли здесь абсолютно всё: и трубы, и окна, мы всё сделали качественно.

Имея на руках заключении комиссии, хозяйка может требовать возмещения материальных затрат на ремонт квартиры через коммунальные службы, а в случае отказа — через суд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Курленко:

На сегодняшний момент подготовлены все документы на комиссию по непроизводственным вопросам для возмещения ущерба данной хозяйке. Сегодня мы с ней разговаривали. Думаю, в январеданный вопрос должен решиться. Мы выплатим ей около 900 тысяч.